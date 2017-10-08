Албуфейра и Портимау. Красоты юга Португалии

На самом юге Португалии расположена историческая область Алгарви (название, которое появилось благодаря завоевателям с Востока, в переводе с арабского Алгарви - "страна, расположенная на западе"). В наше время эта территория входит в округ Фару (по имени центрального города провинции). Побывать довелось в двух приморских (приокеанских) городах этого региона - Албуфейре и Портимау. И сегодня готов поделиться их красотами, которые я бы разделили на два вида: пляжные и архитектурные. Особенно в Портимау сохранилось множество построек, воскрешающих дух старины и будоражущих воображение. Правда со временем здания ветшают, чего не скажешь о красототах природных. Океанские виды радуют глаз как сто и более лет назад...
20-тысячная Албуфейра запомнится самой теплой за время всего португальского путешествия водой. Сентябрь там считается самым благоприятным для купания временем. Предаваться водным забавам можно было и в других местах на океане, но только в Албуфейре температура позволяла расслабившись лежать на волне.
Несколько слов о том, как можно добраться в Албуфейру. Ближайший аэропорт, куда летают самолёты из европейских стран, расположен в окружной столице Фару. Я же приехал из Лиссабона. Сделать это можно на автобусе или электричке, правда железнодорожная ветка пролегает немного в стороне и придется делать пересадку. Автобус же останавливается прямо в городе, время в пути менее 4 часов, в салоне можно было пользоваться бесплатным wi-fi.
Город компактный, исторический центр примыкает к огромному пляжу
Утром происходит отлив. Океан открывает все свои богатства в виде ракушек
Колония кошек на берегу
Колонисты
Есть в городе и собаки
Вечерняя Албуфейра
40 километров отделяет Албуфейру от еще одного города Портимау (или Портиман), где на пляже расположены такие живописные скалы.
Несмортя на небольшое расстояние, вода здесь прохладнее, чем в Албуфейре. Видимо сказываются окаенские течения. Впрочем, купаться все равно можно.
Каменные глыбы не только для красоты - они ещё и прикрывают загорающих от ветра, что довольно актульно на океанском берегу.
Скалы облюбовали многочисленные чайки
Среди отдыхающих больше португальцев. Иностранцы тоже есть, но не так много как в Албуфейре.
Кулинарная страничка. Говядина по-португальски
Вид из окна номера
Портимау расположен у устья реки Араде, куда как в гавань заходят океанские круизные суда. А на фото прогулочный катер для туристов.
На набережной памятник ныряльщице. Туристы и местные жители, проходя, обязательно трут филейную часть - видимо на счастье)
На океанском берегу раскинулся застроенный свежими апартаментами один из городских районов, а так выглядит исторический центр, который находится в стороне от курортной зоны.
Есть масса любителей заграничного отдыха, которые выводы о той или иной стране делают по её "выставочной" части. Но, чтобы иметь более объективное представление, полезно иногда покидать туристические "анклавы"
Впрочем, в Портимау, чтобы увидеть иную менее сверкающую действительность, далеко ходить не пришлось - эти ободранные дома можно лицезреть на центральных улицах
Портимау - второй по числу жителей город округа. Но вечером в историческом центре пустовато - сказывается, что туристический район расположен в стороне.
Центральная в городе пешеходная улица
Католическая церковь Igreja Matriz de Portimão ou Igreja de Nossa Senhora da Conceição
Финальный пункт в Портимау - форт Санта-Катарина. Расположенная на океанском берегу крепость преграждает вход в устье реки.